Frosinone, Castagnini incorona Paratici: "La Fiorentina ha il miglior dirigente d'Italia"

Non solo Frosinone, Renzo Castagnini nell'intervista concessa a TMW ha parlato anche di ciò che lo ha colpito della Serie A: "Non dico una cosa nuova, mi piace il Como. Hanno mezzi incredibili, ma giocano a calcio, cercano di imporsi, non speculano. Pensavo che il Venezia facesse qualcosa in più, per me hanno dei valori, forse i più sorprendenti siamo noi. Il Cagliari non è andato male".

Milan, Juventus e Fiorentina tra i temi

Rossoneri, bianconeri e viola sono state le tre squadre che hanno speso di più sul mercato, pur non ottenendo finora i risultati auspicati: "Le prime due non le ho seguite tanto, sono simpatizzante della Fiorentina e quindi l'ho guardata un po' di più. Sarei stato tifoso viola se non avessi fatto questo lavoro... Per me oggi hanno il dirigente migliore che c'è in Italia (Paratici, ndr), ha fatto un lavoro straordinario, se gli danno il tempo penso che saranno tra le prime quattro entro 4 anni, forse anche prima. Ci vuole pazienza, so che questa piazza e questa città sono particolari, però è l'unica strada per arrivare a certi livelli. Se Paratici avrà la forza di aspettare...".

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