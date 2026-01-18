Bella Fiorentina nel primo tempo di Bologna, Ndour: "Abbiamo un motivo in più..."

Cher Ndour, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a DAZN all'intervallo della partita contro il Bologna, che i viola stanno conducendo 2-0 grazie ai gol di Mandragora e Piccoli.

Anche Ndour aveva trovato la via della rete al Dall'Ara, ma il suo gol è stato annullato dopo revisione VAR per posizione di fuorigioco di Parisi a inizio azione.

Ha detto Ndour a DAZN a fine primo tempo: "Sapevamo che dovevamo entrare forti e aggressivi sin dal primo minuto come squadra, oggi abbiamo un motivo in più. Lo facciamo per il presidente, per la sua famiglia ma anche per noi stessi e per i tifosi".