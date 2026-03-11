Benvenuti al Federico Valverde show: tripletta dell'uruguaiano, Manchester City al tappeto
Il Real Madrid dilaga contro il Manchester City e trova il terzo gol con un’altra giocata semplicemente sontuosa di Federico Valverde. L’azione nasce da un’idea raffinata di Brahim Díaz, che inventa uno scavetto perfetto; Valverde si coordina in maniera incredibile: prima un tocco delicato per superare Guéhi, poi una conclusione al volo fulminea che batte Gianluigi Donnarumma.
Un gesto tecnico di altissimo livello che manda in delirio il pubblico del Bernabéu e completa la tripletta personale del centrocampista uruguaiano, autentico protagonista della serata. Un bomber del tutto inatteso per i Blancos: sembra Benzema, è Valverde. Tre gol pazzeschi.
