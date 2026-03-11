Uno-due micidiale del Real: segna ancora Valverde, il Manchester City è sotto 2-0
Il Real Madrid continua a spingere e trova subito il secondo gol. Vinicius serve in profondità Valverde, che controlla splendidamente il pallone in corsa, alle spalle della difesa del Manchester City ancora una volta disattenta. L’uruguaiano si coordina alla perfezione e lascia partire un sinistro potente e preciso che si infila sul palo lungo, senza lasciare scampo a Donnarumma.
Una conclusione impeccabile e un’azione rapidissima che manda in estasi il Santiago Bernabéu: doppietta personale per Valverde e Real avanti 2-0, con i Blancos letali in questo avvio di partita.
