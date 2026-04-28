TMW Cagliari, mercoledì pomeriggio la ripresa degli allenamenti: due giocatori da valutare

Una vittoria di platino. Tre punti che rappresentano molto per il Cagliari. Con la vittoria contro l'Atalanta la squadra di Fabio Piscane compie un balzo importante in classifica portandosi a +8 dalla zona retrocessione. La salvezza certamente è ancora tutta da conquistare, l'aritmetica ancora non c'è e l'obiettivo è proseguire su questa strada, ma il successo della Unipol Domus firmato da Mendy e Borrelli rappresenta un ottimo viatico per il finale di stagione. Ancora quattro gare da disputare per l'allungo decisivo ma il passo di ieri sera è stato senza dubbio importante.

Mercoledì pomeriggio la ripresa

E al termine del match, il tecnico rossoblù ha dato un giorno e mezzo di riposo alla squadra. La truppa isolana infatti si ritroverà mercoledì pomeriggio ad Assemini per riprendere la preparazione in vista del prossimo turno di campionato. Domenica prossima, 3 maggio, all'ora di pranzo ci sarà un impegno molto insidioso sul campo del Bologna di Vincenzo Italiano. Obiettivo conquistare punti necessari per festeggiare in anticipo la salvezza.

Due da valutare

Mercoledì sarà anche l'occasione per valutare le situazioni di due calciatori acciaccati dall'ultimo match di campionato. Mendy infatti, autore di una doppietta, è rimasto negli spogliatoi all'intervallo per un problema muscolare. Stessa sorte per Borrelli, subentrato al classe 2007 e a segno ad inizio ripresa. L'ex Frosinone infatti è stato sostituito a 13 minuti dalla fine sempre per un problema di natura muscolare.