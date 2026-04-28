Bologna, si ferma Joao Mario: stiramento del retto femorale sinistro per il giocatore rossoblù

Brutte notizie per Vincenzo Italiano. Nella giornata odierna, in cui sono ripresi gli allenamenti a Casteldebole, Joao Mario è stato sottoposto agli esami strumentali del caso che hanno evidenziato uno stiramento del retto femorale sinistro. Questo il comunicato ufficiale:

"Sono ripresi questa mattina a Casteldebole gli allenamenti dei rossoblù dopo i due giorni liberi. Per i ragazzi di Mister Italiano attivazione atletica ed esercitazioni tattiche: Nicolò Casale e Federico Bernardeschi sono rientrati in gruppo, seduta differenziata per Lukasz Skorupski, Federico Bernardeschi e Thijs Dallinga.

Gli esami cui è stato sottoposto Joao Mario hanno evidenziato uno stiramento del retto femorale sinistro: svolgerà qualche giorno di allenamenti differenziati".