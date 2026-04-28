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Caos arbitri, Moggi: "Vogliono far le scarpe a Marotta perché è il più bravo, come fecero a me"

Caos arbitri, Moggi: "Vogliono far le scarpe a Marotta perché è il più bravo, come fecero a me"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca
Niccolò Righi
Oggi alle 13:03Serie A
Niccolò Righi

"Vogliono fare le scarpe a Marotta perché è il più bravo, un po' come successe a me". In merito allo scandalo che ha colpito la classe arbitrale italiana è intervenuto anche Luciano Moggi, dirigente della Juventus ai temi di Calciopoli. In un editoriale pubblicato questa mattina su Libero, Moggi ha espresso parole di conforto nei confronti del Presidente dell'Inter e aggiunge: "La differenza tra me e lui è che Marotta ha una società alle spalle".

Moggi poi difende anche il designatore Gianluca Rocchi: "Lo conosco bene e le dico che è un galantuomo, una persona che non guarda in faccia nessuno, né il padre, né la madre. E se rimprovera un arbitro di aver preso delle decisioni sbagliate, ha pienamente ragione. Non posso conoscere i particolari dell'inchiesta, però Rocchi è una persona integerrima e di questo sono certo".

In conclusione, l'ex dg bianconero sottolinea come nel calcio italiano sarebbe in atto uno scontro fra vari gruppi di potere, ognuno con l'obiettivo di primeggiare sugli altri: "Di sicuro c'è un'aria particolare, si respira qualcosa come ai miei tempi. Prima di tutto devono eleggere il presidente federale, quindi c'è uno scontro tra diversi gruppi di interesse. Poi si ricorda quando volevano far fuori i designatori, Bergamo e Pairetto, perché erano in carica da troppi anni?".

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