Berardi 'veglia' sul Sassuolo ma contro la Fiorentina brillano Volpato e Muharemovic. Ed è già mercato

Berardi 'veglia' sul Sassuolo ma contro la Fiorentina brillano Volpato e Muharemovic. Ed è già mercato
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:15Serie A
Antonio Parrotto

Domenico Berardi non può essere in campo a sostenere la squadra ma è allo stadio e aiuta i suoi compagni facendo sentire la sua presenza. La maglia del numero 10 del Sassuolo è infatti appesa all'interno dello spogliatoio prima della gara con la Fiorentina. Sempre lì. Nel suo armadietto. La numero 10 'veglia' su di voi sembra essere il messaggio mandato dalla società. E lo spirito di Mimmo veglia sul suo sostituto, Cristian Volpato, che si è preso la scena ieri contro la Fiorentina nella vittoria per 3-1 insieme al suo amico fraterno Tarik Muharemovic.

Muharemovic+Volpato per un super Sassuolo
E forse non è un caso che nel giorno di Volpato anche Tarik abbia deciso di salire in cattedra, prima con un lancio 'alla Berardi', una sventagliata a tagliare il campo e a innescare il numero 7, poi con un colpo di testa su calcio d'angolo del bosniaco per il gol del sorpasso sulla viola, proprio agli sgoccioli del primo tempo. "Veramente top. Ci siamo detti dopo il gol 'io e te', oggi 'io e te'. Sono contento che lui stia facendo queste cose, è un giocatore veramente forte. Dopo l'assist a lui è come se avessi fatto io gol".

I nuovi gioielli in vetrina
Il copione sembrava quello di Sassuolo-Pisa. Neroverdi sotto dopo pochi minuti (con il Pisa dopo 5 secondi era già rigore) e sull'1-1 dopo pochi minuti con un tiro mancino, quella volta di Matic, ieri di Volpato. Ma stavolta in realtà gli sceneggiatori hanno scritto un finale completamente diverso perché Muharemovic e Koné l'hanno ribaltata e poi chiusa. E in attesa di capire quale sarà il finale scritto per questa Fiorentina tristemente ultima in classifica, il Sassuolo si gode i suoi nuovi gioielli in vetrina: Volpato e Muharemovic. Nemmeno il tempo di goderseli anzi perché...è già mercato!

