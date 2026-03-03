Milan, idea Darwin Nunez: sfida a Newcastle e Chelsea per l'uruguaiano

La nuova pista di calciomercato per l’attacco del Milan porta a Darwin Nunez. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centravanti uruguaiano classe 1999, oggi all’Al-Hilal, sarebbe tra i profili seguiti dal club rossonero per rinforzare il reparto offensivo.

Ventisei anni, 36 presenze e 13 gol con l’Uruguay, Nunez è legato al club saudita da un contratto fino a giugno 2028. L’attaccante era arrivato in Arabia nell’agosto 2025 dal Liverpool per una cifra iniziale di circa 53 milioni di euro. A febbraio 2026 si era parlato anche di una possibile apertura dell’Al-Hilal a un prestito verso il Fenerbahçe.

Il Milan, però, non è l’unico club interessato: sulle tracce del centravanti uruguaiano si sarebbero mossi anche Newcastle e Chelsea. In casa rossonera, Nunez rappresenterebbe un’alternativa di spessore in una lista che comprende anche Serhou Guirassy, Mateo Retegui e Nicolas Jackson.