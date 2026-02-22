"Bergamo è con te": la Curva dell'Atalanta a fianco di Pinilla per la malattia
TUTTO mercato WEB
Segui qui la diretta testuale di Atalanta-Napoli su TMW
Negli scorsi giorni l'ex attaccante dell'Atalanta, Mauricio Pinilla, ha rivelato di essere alle prese con una malattia che lo ha fatto soffrire molto. I tifosi bergamaschi hanno dunque voluto esprimere il loro sostegno al cileno nel corso della gara contro il Napoli.
Dalla Curva Nord atalantina infatti è emerso uno striscione con scritto: "Forza Pinilla, Bergamo è con te". A corredo il numero "51" scritto al contrario, per ricordare la sua giocata più celebre, ovvero la rovesciata.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Juve, serve una nuova rivoluzione. Portiere, regista e bomber, tre necessità. Dopo il fallimento di Giuntoli bocciate anche le scelte di Comolli. E se tornasse Conte? Bastoni e la condanna dei tifosi
Le più lette
1 Juve, serve una nuova rivoluzione. Portiere, regista e bomber, tre necessità. Dopo il fallimento di Giuntoli bocciate anche le scelte di Comolli. E se tornasse Conte? Bastoni e la condanna dei tifosi
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile