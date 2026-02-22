Palladino rimonta il Napoli con i cambi: Bernasconi per Samardzic, Atalanta sul 2-1
Segui qui la diretta testuale di Atalanta-Napoli su TMW
Palladino la risolve con i cambi: cross di Bernasconi, stacco imperioso di Samardzic dentro all'area che fa 2-1. Atalanta avanti sul Napoli all'82'.
Napoli, Manna: "Che vergogna, Hien si appende e si butta giù. Poi facciamo noi la figura dei coglioni"
