Classifica Serie A, l'Atalanta non si ferma più. Como ripreso, Juve nel mirino

Altra vittoria importantissima per l'Atalanta di Raffaele Palladino che ha battuto in rimonta il Napoli al Gewiss Stadium grazie alle reti di Pasalic e Samardzic nel secondo tempo. Due reti che hanno risposto al momentaneo vantaggio di Beukema arrivato nel primo tempo. Grazie a questo successo i nerazzurri hanno ripreso il Como, che ieri aveva battuto la Juventus all'Allianz Stadium, portandosi a -1 proprio dai bianconeri di Spalletti, attualmente quinti.

La lotta Champions è dunque più aperta che mai, con la Roma che stasera avrà una chance molto importante, visto che battendo la Cremonese all'Olimpico raggiungerebbe il Napoli al terzo posto mettendosi a +4 sulla quinta in classifica.

Classifica Serie A aggiornata.

Inter 64 (26 partite giocate)

Milan 54 (25)

Napoli 50 (25)

Roma 47 (25)

Juventus 46 (26)

Como 45 (26)

Atalanta 45 (26)

Sassuolo 35 (26)

Lazio 34 (26)

Bologna 33 (25)

Udinese 32 (25)

Parma 29 (25)

Cagliari 29 (26)

Genoa 27 (26)

Torino 27 (26)

Cremonese 24 (25)

Lecce 24 (26)

Fiorentina 21 (25)

Pisa 15 (25)

Verona 15 (26)