Bergomi "gioca" Inter-Juventus: "Chivu non deve cedere il controllo del gioco a Spalletti"

Beppe Bergomi gioca Inter-Juventus. Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'ex capitano nerazzurro ha parlato del match che si giocherà domani sera al "Meazza": "Non c’è dubbio, questa partita è diversa, più dura delle altre. Anche stavolta sarà difficile: mi aspetto alta intensità, per me vince chi riesce a prendere maggiormente il controllo del gioco. Se Chivu lo cede a Spalletti, rischia parecchio perché la Juve ha giocatori complicati per la difesa nerazzurra, soprattutto gli esterni Yildiz e Conceiçao che possono obbligare i quinti ad abbassarsi e creare così pericoli".

Fra gli Mvp di questo campionato per l'Inter c'è per forza Federico Dimarco. Per Bergomi il difensore sta facendo delle cose incredibili fino ad ora: "Era così anche l’anno scorso ma con meno continuità e, forse, meno spensieratezza. Diciamo che oggi ha una fiducia diversa e può stare in campo anche 90’: è merito dell’allenatore che gli ha dato uno status evidentemente diverso".

Ma da dove nascono le fortune di Cristian Chivu? Per l'ex campione del mondo 1982 "è decisivo il modo in cui comunica le sue idee. E, poi, conta il fatto che scelga di rischiare sempre: con la Cremonese e il Sassuolo l’Inter poteva subire gol subito, ma erano pericoli quasi 'calcolati'. Questo coraggio gli consente di fare un altro tipo di gioco, più aggressivo, e di raccoglierne i frutti".