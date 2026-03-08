Bergomi: "Inter battuta dal Milan come all'andata. Mano Ricci? Il VAR doveva intervenire"

Il derby è del Milan, che si impone 1-0 nei confronti dell'Inter al termine di una partita intensa e combattuta, decisa dalla rete di Pervis Estupinan nel finale del primo tempo.

Al termine del match, presente negli studi di Sky Sport, l'ex difensore Giuseppe Bergomi, che nella sua carriera ha vestito solo la maglia dell'Inter per quanto riguarda la carriera tra i club, ha così parlato della prestazione offerta dai nerazzurri: "Ha fatto fatica. All'andata più o meno c'è stata questa dinamica, una volta che è andata in svantaggio. Il Milan all'inizio ha cercato di pressare alto e per questo si sono aperti spazi che non si aspettavano. Poi si è visto il tentativo di tenere la linea un po' più alta, sul gol. Quindi la partita si è messa sui binari preferiti del Milan".

Sull'episodio del mano di Ricci nel finale di partita, non giudicato da rigore dall'arbitro Doveri e sul quale non è intervenuto il VAR, ha detto Bergomi: "Ne ho visti tanti di rigori dati in questa maniera, anche meno evidenti. Ma non voglio alimentare polemiche, l'arbitro non vede, il giocatore era vicino: in questo caso deve intervenire il VAR, non so perché non l'abbia fatto".