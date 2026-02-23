Bologna, Bernardeschi: "Stagione complicata, volevamo tornare a vincere in casa"

Federico Bernardeschi, numero 10 del Bologna, è stato intervistato da Sky Sport al termine della sfida col Bologna decisa da un suo gol su calcio di rigore: "Venivamo da due vittorie ma volevamo tornare a vincere in casa, volevamo soprattutto questo. Lo abbiamo fatto con una partita di grande sacrificio".

Quante cose sono cambiate rispetto alla gara d'andata?

"Sono cambiate tante cose, è una stagione complicata perché si gioca ogni tre giorni e abbiamo avuto qualche infortunio che ha penalizzato le scelte del mister, ma abbiamo dimostrato che la squadra c'è".

A cosa puntate in questo finale di stagione?

"Non dobbiamo pensare troppo avanti, stasera era importante tornare a vincere davanti al nostro pubblico".