Berti: "Ero sicurissimo che l'Inter sarebbe decollata. Pio Esposito bomber pronto"

Questa sera gli occhi saranno puntati sul "Maradona". A Napoli la squadra di Antonio Cointe ospiterà l'Inter nel big match di questa giornata. E per presentare questa gara l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha contatto l'ex Nicola Berti che ha parlato dei nerazzurri:

"Ero sicurissimo che la squadra sarebbe decollata, anche dopo le sconfitte con Udinese e Juventus. Ora siamo dove dobbiamo stare, l’Inter per è la più forte. La nostra rosa è top e ora si è allargata…bene. Avete visto come giocato quelli che entrano dalla panchina? Il centrocampo era già tra i più forti d’Europa, adesso abbiamo anche Sucic: eleganza pazzesca, è uno dei nostri. E Zielinski, sta tornando quello di Napoli".

Certamente hanno contribuito alla crescita della squadra di Cristian Chivu anche Bonny e Pio Esposito che si sono integrati alla grande nella nuova squadra e hanno approcciato la stagione nel modo giusto: "Quando ci sono talento e coraggio non serve tempo, glielo dice uno che ha debuttato con la maglia dell’Inter a 21 anni. Pio è un bomber pronto, Bonny sta facendo grandi cose. Hanno ribaltato le prospettive: Taremi, Arnautovic e Correa li potevi mettere in campo insieme ed eri sicuro che non sarebbe successo niente. Ora invece…".