Si rivede Lukaku in gruppo con il Napoli. Meret toglie il gesso, De Bruyne le stampelle

Romelu Lukaku è pronto a tornare a pieno regime al centro del Napoli. Sì, perché sull'aereo in partenza per Riad, in Arabia Saudita, dove si giocheranno le semifinali della Supercoppa Italiana 2025, c'è posto anche per il possente bomber belga.

Infortunato dal 14 agosto scorso, dovrebbe essere arrivato il momento del suo rientro, considerando come ieri si sia allenato in gruppo per la prima volta. Per tornare anche ad essere protagonista servirà tempo, ma intanto è già un primo passo. Lukaku sarà a Riad assieme ai compagni di squadra, per rivederlo in campo c'è bisogno ancora di un altro po' di tempo. D'altronde in campo per adesso la sua assenza è stata resa meno ingombrante dalle ottime prestazioni di Hojlund.

Nell'infermeria del Napoli rimangono dunque quattro calciatori, la cui situazione non sembra pronta a sbloccarsi da un momento all'altro. I primi a rivedersi dovrebbero essere Zambo Anguissa e Meret, con quest'ultimo che ha finalmente tolto il gesso dopo la frattura rimediata in allenamento. Inizio febbraio è la data per il rientro di Gilmour, più lunga la strada per De Bruyne, che ha messo da parte le stampelle e prosegue nell'iter riabilitativo in Belgio. Il Napoli attende con fiducia, per una serie di pezzi da novanta.