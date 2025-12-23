TMW Roma su Alphadjo Cisse. Ma a gennaio probabilmente rimane al Catanzaro

La Roma ha chiesto informazioni per Alphadjo Cisse, centrocampista offensivo di proprietà dell'Hellas Verona. Una situazione che però sembra non potersi sbloccare già a gennaio, perché in questo momento è in prestito al Catanzaro: significherebbe risolvere l'accordo con i giallorossi calabresi per poi cercare un accordo con i giallorossi capitolini.

L'intenzione del Verona è però quello di lasciarlo in prestito fino alla fine della stagione in Calabria. "Andare a Catanzaro è stata la scelta giusta - aveva detto Cisse qualche settimana fa - ho avuto quella continuità che non ho avuto lo scorso anno a Verona. Ma ora, come tutti i miei compagni, vogliamo dimostrare le nostre qualità”. Finora ben sei i gol segnati, giocando spesso da centrocampista offensivo oppure da seconda punta, alla prima stagione da professionista in Serie B.

Qualità che gli hanno permesso di esordire anche in Under21, seppure la sua prima presenza non sia stata straordinaria, vista la sconfitta contro i pari età della Polonia, da centravanti, senza riuscire a incidere positivamente sul match, sbagliando invece una conclusione da posizione defilata ma, di fatto, senza il portiere. Da capire quale possa essere la valutazione dello stesso Cisse, con la Roma che sta cercando proprio in quella fetta di campo, anche se Gasp vorrebbe giocatori già pronti.