A Cremona il primo clean sheet: Bijlow, l'olandese che vuole tornare a volare col Genoa

Il suo arrivo è stato di fatto una sorpresa. Il suo arrivo a Genova in una serata di metà gennaio, il 19 per la precisione, quando ha svolto le visite mediche alla "Casa della Salute" nel ponente cittadino. Justin Bijlow, classe 1998 è stato il primo innesto della sessione invernale di calciomercato del Genoa. Olandese, nel giro della Nazionale Orange, è stato una colonna del Feyenoord, squadra in cui è cresciuto calcisticamente, prima di arrivare all'ombra della Lanterna.

Dal dualismo con Leali al debutto con il Bologna

Dal primo momento in cui è stato ingaggiato si è parlato del ballottaggio fra i pali con Nicola Leali, fin lì assolutamente professionale oltre ad essere stato protagonista di ottime parate come per esempio quelle a San Siro nel pareggio in casa del Milan. E contro il Bologna il debutto con un successo in rimonta che ha esaltato tutto il pubblico del "Ferraris", mister De Rossi compreso.

Primo clean sheet a Cremona

Da quel momento si è impossessato della porta del Grifone. Le due sconfitte contro Lazio e Napoli hanno portato tanto amaro in bocca per le note vicende legate al VAR ma a Cremona contro i grigiorossi di Davide Nicola, Bijlow ha chiuso il match per la prima volta senza incassare reti. Un clean sheet che ha portato un punto in uno scontro diretto e tanta consapevolezza per il portiere olandese. Che spera di tornare a volare col Genoa.