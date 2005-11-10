Bijlow para, Ostigard svetta: così il muro del Genoa ha retto contro il Venezia

Il gol della domenica dell'ex Ellertsson, poi un muro che regge fino al novantesimo e oltre: il Genoa di Daniele De Rossi strappa tre punti sanguinosi ad un Venezia che comunque esce dallo stadio Ferraris sapendo di aver dato tutto ciò che poteva per smuovere ancora la propria classifica. Non a caso a fine gara Davide Nicola ha immediatamente raggiunto uno ad uno i suoi per ringraziarli.

Due i protagonisti in particolare in casa del Grifone che hanno saputo tenere su il muro fino all'ultimo: Bijlow in porta e Ostigard, pochi metri più avanti di lui. Sono stati ben 10 i calci d'angolo raccolti dai lagunari, che però su piazzato hanno trovato la contraerea nel centrale rossoblu, che ha sventato molte potenziali chance. Sicuramente questo è un aspetto sul quale Nicola dovrà lavorare, visto che in generale i piazzati non sono il primo punto di forza della sua squadra.

Lì dove non è arrivato Ostigard, ci ha pensato Bijlow. Se qualcuno aveva ancora dubbi su di lui, oggi si sarà ricreduto: negli occhi rimangono diversi interventi importanti, su tutti quello a fermare Akor Adams dopo un bello spunto in area. Un intervento decisivo il suo, che ha permesso a De Rossi di tenersi stretti i tre punti.