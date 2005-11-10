Mitaj: "Genoa scelta giusta. Serie A molto tattica, oggi vittoria importante"

17.42 - Il difensore del Genoa Mario Mitaj interverrà in conferenza stampa dallo stadio "Ferraris" di Marassi per analizzare la gara contro il Venezia. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

17.59 - Inizia la conferenza stampa di Mario Mitaj.

La vittoria di oggi.

"Il sistema in cui ho giocato in tutta la mia carriera da giocatore. Mi sono trovato bene. Bisognava vincere e ci siamo riusciti".

Come ti trovi al Genoa?

"Mi trovo molto bene. E’ un bel gruppo di ragazzi. Lavoriamo molto forte con i ragazzi e con lo staff tecnico. Abbiamo avuto un inizio molto complicato ma partita dopo partita stiamo migliorando".

Cosa avete detto a Ellertsson dopo il gol?

"Onestamente ho parlato con tutti ma non con lui. Ha fatto un gran gol, è un ottimo giocatore e spero ne arrivino tanti altri".

Ti aspettavi fosse così la Serie A?

"Sono molto felice di essere al Genoa. Arrivo da un campionato differente. E’ un campionato molto tattico, ma questo penso mi aiuterà come giocatore. E’ stata un’ottima scelta".

Pensi che possa essere un nuovo inizio per te?

"Onestamente sono un giocatore che sta dove mi dice di giocare. Se il mister mi sceglierà darò il 100% e se non mi sceglierà, sosterrò i miei compagni a dare il 100%. Sto dov il mister mi dice di giocare".

18.02 - Termina la conferenza stampa di Mario Mitaj.