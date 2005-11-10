Genoa, De Rossi: "I punti alleggeriscono le gambe e soprattutto la testa"

Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria con il Venezia:

"Eravamo messi bene in campo ma abbiamo perso qualche palla in uscita, forse ci siamo un po' spaventati perché questa gara era importante. Nel primo tempo abbiamo fatto una buona partita.

I punti alleggeriscono le gambe e soprattutto la testa. Oggi abbiamo fatto bene nel primo tempo anche siamo stati un po' lenti nel giro palla e abbiamo sprecato qualche contropiede, una squadra che deve salvarsi deve vincere anche questo tipo di partite".