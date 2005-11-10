Bilancio Nazionali Como: super Nico Paz, che fatica Douvikas. 2 minuti in tre per il blocco azzurroFocus TMW
Simone Lorini
Continua ad essere un rapporto non semplicissimo quello di Tasos Douvikas con la maglia della Grecia: se in Serie A, col Como, il bomber ellenico mantiene una media gol molto importante, non si può dire lo stesso di quando veste la maglia biancoazzurra della Nazionale. Ad oggi sono 3 gol in 26 partite, una media che non è cresciuta nell'ultima sosta: dopo il pesantissimo 0-7 patito contro l'Olanda, è arrivato un successo di misura contro la Serbia, ma senza riuscire a segnare il gol numero 4 della sua carriera con la Grecia.
Chi invece non fa distinzioni tra Serie A e Nazionale è Nico Paz: per lui i gol con la Seleccion sono già 6, in 16 presenze, e nell'ultima gara stravinta contro il Costa Rica è arrivata una sontuosa doppietta. Novanta minuti e due assist per Perrone nella stessa gara, mentre Martin Baturina si conferma centrale anche con la Croazia: due gare da titolare e 164' in campo nelle sfide contro Inghilterra e Repubblica Ceca. Poco gratificante invece il percorso azzurro dei tre convocati lariani: Cassano, Liberali e Ricci hanno sommato in tre appena due minuti, quelli giocati dal centrocampista ex Milan nella sfida vinta contro la Francia. Debutto rimandato per Ramon con la Spagna: de la Fuente non ha trovato spazio per lui in questa pausa per le Nazionali.
COMO (12 convocati)
Riccardo Cassano (Italia)
Mattia Liberali (Italia)
Samuele Ricci (Italia) - 2 minuti
Nico Paz (Argentina) - 135 minuti, 2 GOL
Maximo Perrone (Argentina) - 90 minuti
Martin Baturina (Croazia) - 164 minuti
Ivan Smolcic (Croazia) - 76 minuti
Lucas Da Cunha (Francia) - 180 minuti
Tasos Douvikas (Grecia) - 87 minuti
Francesco Andrealli (Perù)
Jacobo Ramon (Spagna)
Alex Valle (Spagna Under 21) - 61 minuti