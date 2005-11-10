Urbano Cairo, presidente del Torino, ha rilasciato delle dichiarazioni a margine dell'evento di "RCS Sport Industry Talk" a Milano: "Il nostro calcio ha sicuramente bisogno di avere spazi più accoglienti, fare gli stadi è certamente un tema prioritario sul quale bisogna investire e ci sono ritorni importanti. Poi la tua casa diventa molto più accogliente per i tuoi tifosi". In effetti il club granata di recente ha presentato una proposta per la riqualificazione dello stadio Olimpico Grande Torino, "per poter prendere l'impianto e anche il nostro centro sportivo Robaldo direttamente per un numero di anni importante".

Un messaggio lanciato

Gianluca Petrachi, direttore sportivo del Toro, ha recentemente commentato il tragitto sin qui dei giocatori di Ignazio Abate. In particolare di alcuni leader dello spogliatoio: "Sì, mi viene in mente Mandragora, giocatore che ci è mancato sì tecnicamente ma soprattutto per il temperamento. Il suo è stato un infortunio pesante. E poi Ismajli, lo stesso Vlasic che è introverso e non alza la voce, ma con gli esempi riesce a trasferire cose nei ragazzi. Anche da lui mi aspetto quel qualcosa in più, mi e ci ha abituato a vederlo fare sempre la differenza, lo scorso anno ci ha trascinato in un finale in crescendo. Ci sono giovani validi e ragazzi che hanno voglia di arrivare, si è creato un gruppo e i leader devono aiutarlo a crescere".

Parla il presidente

Per commentare l'opinione del suo dirigente granata, il presidente Cairo ha reagito così: "Lui fa bene il suo mestiere, pungolando e stimolando i nostri senatori e leader. Io vedo che c'è un processo di crescita buono, con dei momenti di accelerazione forte, poi magari qualche intoppo. Ho fiducia in questo progetto, con Gianluca, il nostro mister e i nostri giocatori. Qualcosa di meglio si può fare, ma anche i giocatori vogliono farlo vedere. Anche le loro qualità".