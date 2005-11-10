Prima esperienza all'estero, dopo anni di gavetta in Spagna e in serie minori, ma con il boom al Getafe e l'etichetta di secondo miglior assist-man la scorsa stagione dietro Lamine Yamal, Luis Milla si è trasferito nel Como di Cesc Fabregas a 32 anni per giocare anche la Champions League. Praticamente fin da subito il "cervello" spagnolo è diventato un nuovo punto di riferimento nell'undici titolare e ai microfoni del club lariano si è raccontato: "Sono molto felice del passo che ho fatto, della decisone di venire in Italia. Mi sto godendo davvero tanto il Paese, il campionato, il club e Como, che è una città meravigliosa".

Il trasferimento in Italia

Nello spiegare invece le modalità che lo hanno portato a firmare un contratto fino al 2029: "Credo fosse un'opportunità che si prospettava già da qualche sessione di mercato. Conosco anche alcune persone che lavorano qui al Como e che, in passato, mi avevano detto che poteva esserci questa possibilità. E quando si è presentata concretamente l'occasione di venire qui, quando ti chiama l'allenatore, quando capisci che anche il club è sulla stessa lunghezza d'onda e che vuole averti qui... alla fine ho preso la mia decisione: venire al Como. È stata davvero una scelta azzeccatissima, di cui sono molto orgoglioso, perché non potrei essere più felice".

Il rapporto con l'allenatore

Tra Sinigaglia e Mozzate, Milla ha trovato un maestro come Fabregas. "Parlare del mister come calciatore è difficile, ma basta guardare la carriera che ha avuto, le squadre in cui ha giocato e quello che ha vinto per capire che giocatore sia stato. È stato uno di quei calciatori che guardi quando sei piccolo. Credo che tutti i centrocampisti spagnoli di quel livello siano stati un punto di riferimento per noi. E ricordo soprattutto il periodo al Barcellona, quando giocava da falso nove, e gli anni in Nazionale. Ci sono tantissimi momenti che ricordo di lui. Credo sia stato un giocatore davvero speciale".

Il regista spagnolo ha spiegato anche il legame tra campo e panchina. "Il rapporto è come quello che ha con qualsiasi altro giocatore. Credo che il mister sia una persona molto disponibile, cerca di parlare con tutti per capire cosa proviamo, cosa pensiamo. Io, da giocatore, cerco davvero di aiutare molto l'allenatore a trasmettere alla squadra e agli altri giocatori ciò che lui vuole. E in questo senso sono felice, sto imparando moltissimo e sto capendo poco alla volta cosa vuole da noi. È un percorso che, per il momento, è ancora breve, ma sono convinto che imparerò davvero molto".

L'Europa

Il suo debutto, come quello del Como, in Champions League nel 4-1 al Lipsia lo terrà come ricordo in una fotografia ormai iconica dell'esultanza con Martin Baturina. "Una serata davvero speciale. Una serata che forse sognavo fin da bambino, quando guardavo le partite di Champions in televisione, fino a pochissimo tempo fa. Sognavo di vivere un giorno così, qualora di tanto speciale come quello che abbiamo vissuto, che ho vissuto io e che ha vissuto il club. Per tante persone qui credo fosse la prima volta. Ed è stato un premio enorme per il lavoro che stiamo facendo, che il club sta portando avanti da anni. Credo che ce la siamo goduta tutti in maniera incredibile. Io quella foto l'ho già appesa in casa, puoi immaginare sia un ricordo speciale".

Il ruolo in spogliatoio

A 32 anni, in uno spogliatoio pieno di calciatori giovani, Milla si racconta: "Non so se sono un esempio oppure no. Quello di cui sono molto orgoglioso è la carriera che ho avuto e il percorso che ho dovuto affrontare. Sono arrivato dove dovevo arrivare nei momenti giusti, e tutte quelle esperienze mi hanno permesso di arrivare fin qui davvero molto preparato, come credo di essere oggi. Sono molto felice di tutto questo percorso. È vero che oggi vediamo tanti ragazzi, che sono giovanissimi e che iniziano a emergere fin da quando sono molto piccoli. Il mio percorso è stato un po' diverso, ma proprio per questo oggi apprezzo ancora di più ogni singolo giorno".

Tanti giovani

La qualità tra i vari Ramon, Perrone, Nico Paz, Jesus Rodriguez e non solo. "La nostra squadra è davvero molto giovane. Non so se ci sia un'altra squadra più giovane della nostra, ma quello che posso dire è che abbiamo davvero un bel gruppo, fatto di bravi ragazzi. Ed è la cosa più importante, perché rendono piacevole la quotidianità e portano energia positiva. Mi sto trovando benissimo con loro perché, nonostante io abbia qualche anno in più, vedo in loro un entusiasmo enorme, la voglia di migliorare e di conquistare il mondo. Ed è fondamentale avere grandi ambizioni, ma allo stesso tempo mantenere umiltà e spirito di sacrificio. Credo che sia questo a rendere speciale il Como".

La star

Non poteva mancare un riferimento a Nico Paz, stella e beniamino del Como. "È davvero un bravo ragazzo. Credo che Nico, oltre a essere il calciatore che tutti conosciamo e che non ha bisogno di presentazioni, sia una persona splendida, umile, un grande lavoratore, che vuole farsi strada nel calcio come sta già facendo. Attraverso il lavoro. Credo che sia un grande esempio per tutti gli altri, nonostante la giovane età, per come si allena, per come compete e per come aiuta tutti noi. Sono davvero felice di condividere lo spogliatoio con lui, perché come hai detto tu lo conosco da tempo. È di Tenerife e io ho un affetto speciale per Tenerife, così come lui. Quindi sono davvero felice di condividere lo spogliatoio con lui".

Questione di DNA

Come Milla, anche suo papà Luis è stato calciatore e anche illustre tra Barcellona, Real Madrid e Valencia. "Parliamo tantissimo di calcio. No, non ho mai sentito il peso del suo nome. Ho sempre vissuto tutto con grande naturalezza, grazie a come mi hanno educato e trasmesso il valore del calcio. Non mi hanno mai detto una parola che potesse mettermi pressione o che mi impedisse di godermi il calcio. Mi ha sempre detto di divertirmi. E per fortuna ho ricevuto da mio padre degli insegnamenti davvero importanti, che mi hanno aiutato a diventare ciò che sono oggi".

Strade che si incrociano

La storia del Como e quella di Milla si somigliano? Partendo dai piani più bassi fino a toccare vette insperate un tempo, come la Champions League. "Non ci avevo pensato, ma forse sì", ha detto il giocatore spagnolo. "Credo che fino a poco tempo fa il club giocasse in altre categorie, proprio come è successo anche a me. E credo che oggi la cosa più bella sia apprezzare davvero ciò che abbiamo in questo momento. Credo che il club dia molto valore a quello che sta ottenendo e ciò che ha oggi, che è frutto del lavoro e delle cose fatte bene. E credo che lo stesso valga per me. Do un valore enorme alla mia quotidianità, al poter vivere questo club, ai compagni che ho, allo staff tecnico. E credo che, in fondo, le due storie si assomiglino un po'".