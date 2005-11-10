La pausa per le Nazionali ha regalato pochi spunti in casa Cagliari, ma almeno Fabio Pisacane potrà consolarsi con la buona condizione fisica di chi è partito per difendere i colori della propria Nazione, tornando in Sardegna senza infortuni. Chi certamente non dimenticherà questi 10 giorni è Paul Mendy, che non solo ha disputato i suoi primi 17 minuti con la maglia del Senegal, ad appena 19 anni e senza aver giocato un minuto nelle selezioni minori, ma è persino riuscito a trovare il gol nella sua seconda presenza con la divisa dei Leoni della Teranga nel successo 4-2 contro il Sudan.

Dopo una pausa di ottobre vissuta da grande protagonista, non ha trovato minuti in campo in questa Alessandro Romano, unico convocato da Mancini tra i sardi (fuori Daniel Maldini rispetto alla precedente, ndr), così come non hanno avuto spazio in campo Sherri con l'Albania e Liteta con lo Zambia. Buoni riscontri invece per Yuki Sugawara, che a Cagliari ultimamente non ha giocato molto e invece con il Giappone ha saputo ritagliarsi 99 minuti nelle sfide contro Brasile e Paraguay.

CAGLIARI (6 convocati)

Alessandro Romano (Italia)

Alen Sherri (Albania)

Yuki Sugawara (Giappone) - 99 minuti

Paul Mendy (Senegal) - 17 minuti, 1 GOL

Juan Rodriguez (Uruguay) - 15 minuti

Joseph Liteta (Zambia)