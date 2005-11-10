Cagliari in Nazionale: favola Mendy con il Senegal, minuti preziosi per SugawaraFocus TMW
Simone Lorini
La pausa per le Nazionali ha regalato pochi spunti in casa Cagliari, ma almeno Fabio Pisacane potrà consolarsi con la buona condizione fisica di chi è partito per difendere i colori della propria Nazione, tornando in Sardegna senza infortuni. Chi certamente non dimenticherà questi 10 giorni è Paul Mendy, che non solo ha disputato i suoi primi 17 minuti con la maglia del Senegal, ad appena 19 anni e senza aver giocato un minuto nelle selezioni minori, ma è persino riuscito a trovare il gol nella sua seconda presenza con la divisa dei Leoni della Teranga nel successo 4-2 contro il Sudan.
Dopo una pausa di ottobre vissuta da grande protagonista, non ha trovato minuti in campo in questa Alessandro Romano, unico convocato da Mancini tra i sardi (fuori Daniel Maldini rispetto alla precedente, ndr), così come non hanno avuto spazio in campo Sherri con l'Albania e Liteta con lo Zambia. Buoni riscontri invece per Yuki Sugawara, che a Cagliari ultimamente non ha giocato molto e invece con il Giappone ha saputo ritagliarsi 99 minuti nelle sfide contro Brasile e Paraguay.
CAGLIARI (6 convocati)
Alessandro Romano (Italia)
Alen Sherri (Albania)
Yuki Sugawara (Giappone) - 99 minuti
Paul Mendy (Senegal) - 17 minuti, 1 GOL
Juan Rodriguez (Uruguay) - 15 minuti
Joseph Liteta (Zambia)