Il derby tra Ravenna e Forlì non è stato una partita come le altre. A rendere ancora più speciale la sfida del Benelli è stata la presenza di Ronaldinho, tornato eccezionalmente in campo e capace di richiamare migliaia di appassionati. Un evento che ha lasciato il segno anche negli avversari, come raccontato dall'attaccante biancorosso Valentino Coveri ai microfoni di FanPage.

"Una giornata che ha fatto bene al calcio"

Coveri ha ricordato l'atmosfera vissuta durante il derby, definendola irripetibile: "È stato un mix di cose magnifiche. Oltre al derby, al Benelli si è respirata un'aria di festa ed è stato giusto viverla così, perché il ritorno di un campione del genere meritava soltanto di essere celebrato". L'attaccante ha poi preso posizione nei confronti di chi ha definito l'operazione una semplice trovata pubblicitaria: "Non sono d'accordo con chi parla di marketing. Per me è qualcosa di diverso. È stata un'esperienza unica, che ha riportato tanta gente allo stadio e ha ridato visibilità anche alla Serie C, una categoria che troppo spesso finisce in secondo piano".

Il dialogo nel tunnel e la paura del tunnel

L'attaccante del Forlì ha poi svelato un curioso retroscena sull'incontro con Ronaldinho. "In campo non ci siamo detti nulla, ma nel tunnel, dopo esserci abbracciati, gli ho detto che era un onore essere lì con lui". La risposta del brasiliano lo ha colpito: "Pensavo a una frase di circostanza, invece mi ha detto: 'Divertiti, perché oggi voglio divertirmi anch'io, stai tranquillo'. Mi è rimasta impressa". Coveri ha infine confessato di aver avuto un solo vero timore durante la partita: "Quando mi sono ritrovato davanti a lui, più che entrare duro avevo paura di farmi saltare con un tunnel e ritrovarmi quell'immagine ovunque. Per il resto mi sono goduto ogni minuto: giocare tutti i novanta minuti contro Ronaldinho è stato qualcosa di davvero speciale".