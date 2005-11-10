Nel corso della sua lunghissima intervista al podcast Business of Sport, Giorgio Chiellini, ex capitano e oggi dirigente della Juventus, ha parlato anche di tutta la sua avventura con la maglia bianconera: "Ero arrivato nel 2004, poi sono andato un anno in prestito e nel 2005-2006 ho vinto subito lo scudetto al primo anno alla Juventus. Sembrava tutto così facile, poi per sei anni non abbiamo più vinto e la situazione era diventata pesante, onestamente. Ottenemmo anche qualche buon risultato, ma arrivarono pure due settimi posti consecutivi e puoi immaginare la pressione che comporta una situazione simile nel club più titolato d'Italia.

Poi abbiamo aperto quella striscia di nove scudetti consecutivi. Sono stato molto fortunato a trovarmi nel club in quel periodo storico e a restarci con continuità, perché non è facile rimanere così a lungo in una grande squadra: ho giocato 17 anni di fila nella Juventus. Non è solo questione di fedeltà, ma di sentirsi parte di una famiglia. Per un italiano, essere nel miglior club d'Italia, iniziare a vincere e vedere la società crescere sotto ogni aspetto significa che non esiste un posto migliore dove stare. Non c'è mai stata davvero un'alternativa. È capitato un paio di volte, nei momenti difficili, di ricevere delle offerte, ma alla fine sei talmente fortunato che non riesci ad andartene.

Mi sarebbe piaciuto viaggiare e scoprire nuove culture, è una cosa che adoro, ma sarebbe stata un'altra vita. La mia vita era lì, sono stato fortunato a crescere insieme al club ed era tutto così naturale che è stato durissimo dire addio. Davvero difficile. Ma l'ho fatto per farmi da parte un po' prima della fine vera e propria: nell'ultimo anno giocavo ancora a un buon livello — non tutte le partite, circa il 50-60% — ma a un livello ancora alto, e ho deciso che era il momento di lasciare".