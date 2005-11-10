Si attendono riscontri importanti su Moise Kean. Il Como, complice l'investimento da 35 milioni complessivi più bonus, non vuole rinunciare ad un'arma così pesante dell'artiglieria di Cesc Fabregas, sebbene al momento sia alle prese con molteplici problematiche legate alla tibia.

Cos'è successo

Nelle ultime ore, tuttavia, indiscrezioni hanno riportato un duro contrasto di gioco riportato in una seduta al centro sportivo di Mozzate. E il club lariano ha aggiornato la situazione legata al centravanti classe 2000: "A seguito di un problema verificatosi durante l’allenamento, il calciatore Moise Kean si sta sottoponendo a ulteriori accertamenti medici. La priorità del Club è sostenere Moise nel suo percorso di recupero", il comunicato diffuso.

La scelta del club

Rimasto ko per una botta ricevuta nel match contro il Belgio con la Nazionale italiana nella sosta di settembre-ottobre, è rimasto fuori inizialmente una settimana e mezza, per poi vedersi protrarre i tempi di recupero di oltre un mese. Una capatina a Barcellona, all’istituto Cugat, per svolgere un trattamento mirato alla risoluzione del fastidio alla tibia. Ora è comparso un ulteriore intoppo lungo il percorso di recupero, ma secondo le informazioni raccolte da TuttoMercatoWeb la volontà da parte del Como sarebbe di non arrivare a un intervento chirurgico. Preferita una via conservativa, in attesa degli esiti degli esami strumentali dopo quanto accaduto in allenamento.

In Champions cambia qualcosa?

Per il ko riportato da Jesus Rodriguez (di oltre 60 giorni), il Como ha effettuato un cambio liste Champions per permettere l'inserimento di Maxence Caqueret nell'elenco dei convocati di Fabregas per gli impegni europei - i prossimi contro Betis Siviglia, PSG e Barcellona. Tuttavia, stando a quanto appurato, questo non avverrà per Kean: l'attaccante italiano resta segnato e non verrà sostituito da un altro giocatore. Intanto l'acquisto oneroso del Como non mette piede in campo con la maglia biancoblù dallo scorso 20 settembre.