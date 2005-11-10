Il suo avvio di stagione fu sfolgorante, come del resto ci si attendeva, con due reti in cinque presenze fra Serie B e Coppa Italia (una rete ogni 90') che già facevano sognare il pubblico di Palermo che dopo l'amaro epilogo della scorsa stagione, con l'eliminazione in semifinale play off per mano del Catanzaro, sognavano un campionato di vertice. Poi l'infortunio lo ha stoppato sul più bello, ma ora Gabriel Strefezza è pronto a tornare e contribuire agli obiettivi – ovvero la promozione diretta in Serie A – del club rosanero.

Strefezza già pronto per Catanzaro?

E proprio contro il Catanzaro l'esterno d'attacco brasiliano potrebbe tornare a disposizione del tecnico Filippo Inzaghi: “Convocato per Catanzaro? Sarà mister Inzaghi a decidere. Mi sto allenando con i compagni al 100%. - sono state le sue parole al TGR Sicilia - Il calcio giocato mi è mancato tanto in questi due mesi, è stato un periodo impegnativo e duro. Ho lavorato molto anche dal punto di vista mentale e adesso sto bene, sono rientrato”. Vedremo se l'allenatore rosanero deciderà di convocarlo e magari di dargli anche qualche minuto in campo nel finale di gara dosandone bene le forze in vista di un finale di 2026 che prevede un vero e proprio tour de force in Serie B.

Il dualismo con Vavassori

Se prima di fermarsi Strefezza era il titolare e padrone della fascia destra d'attacco nel 4-2-3-1 disegnato da Inzaghi, due mesi dopo le cose sono molto cambiate. Merito dell'esplosione di Dominic Vavassori, classe 2006 arrivato dall'Atalanta in prestito, che non ha fatto rimpiangere l'assenza del brasiliano e anzi ore è pronto a contendergli la maglia da titolare fino a fine stagione. Del resto non è certo facile rinunciare a un calciatore che ha già messo a segno sette reti, e tre assist, in 13 presenze in rosanero risultato finora fra i più positivi con l'altro esterno, il norvegese Dennis Johnsen. I due hanno messo letteralmente le ali al Palermo che ora però potrà contare su un'altra freccia di qualità al proprio arco per confermarsi come la grande favorita per il successo finale.