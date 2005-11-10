Si è ufficialmente abbassato il sipario sul 2026 delle Nazionali. Le ultime gare andate in scena in Sud e Nord America questa notte hanno tra le altre cose definito il Ranking FIFA per questo anno solare. La Spagna campione del Mondo in carica è prima, nonostante la sconfitta contro l'Inghilterra e lo stop alla striscia di 43 risultati utili consecutivi. Gli inglesi nonostante questo successo restano ai piedi del podio, secondo e terzo posto confermato rispettivamente per Argentina e Francia.

Marocco da record

La grande sorpresa è al quinto posto perché il Marocco dopo il doppio successo consecutivo contro il Niger ha scavalcato in un colpo solo Portogallo (sconfitto dalla Danimarca) e Brasile (ko contro il Giappone) diventando così la prima nazionale del mondo arabo a ritrovarsi ai primi cinque posti del Ranking FIFA. Non era mai capitato: i Leoni dell'Atlante sono da tempo la nazionale africana numero uno al mondo e la nuova classifica conferma il loro posto tra le élite del calcio mondiale. Prima del mondo arabo, ma la seconda africana di sempre: già, perché nell'aprile 1994 salì al quinto posto nel Ranking FIFA anche la Nigeria di Jay-Jay Okocha, Finidi George e Sunday Oliseh.

+1 per la Nazionale: Croazia alle spalle

E l'Italia? A questo giro ha guadagnato una posizione nonostante la sconfitta maturata domenica sera a Bruxelles contro il Belgio. Con 1717.20 punti, l'Italia grazie al successo di giovedì scorso contro la Francia sopravanza la Croazia che ha perso contro l'Inghilterra e ha vinto contro la Cechia. Gli azzurri sono adesso 14esimi, dietro a Svizzera e Messico. Di seguito la top 20 del Ranking FIFA 2026

1) Spagna (=)

2) Argentina (=)

3) Francia (=)

4) Inghilterra (=)

5) Marocco (+2 posizioni)

6) Portogallo (-1)

7) Brasile (-1)

8) Belgio (=)

9) Paesi Bassi (=)

10) Colombia (+1)

11) Germania (+2)

12) Svizzera (=)

13) Messico (-3)

14) ITALIA (+1)

15) Croazia (-1)

16) USA (=)

17) Giappone (=)

18) Senegal (=)

19) Norvegia (=)

20) Uruguay (=)