Birindelli sui problemi della Juventus: "Vorrei rivederla più dominante nell'atteggiamento"

Per parlare della gara in scena questa sera all’Arena Garibaldi tra il Pisa e la Juventus, ha parlato a La Gazzetta dello Sport un doppio ex come Alessandro Birindelli. Queste le sue parole: “Dei bianconeri ho ricordi di una società e di una squadra forte, che aveva nel dna il “non mollare mai”, l’andarsi a cercare la vittoria con determinazione, anche in maniera “sporca”: a volte queste caratteristiche vengono un po’ meno e fa effetto per chi ha vissuto il club per anni in un’altra ottica. Fare paragoni però sarebbe stupido: cambiano i tempi, la comunicazione, le regole del gioco. Però mi farebbe piacere rivedere una Juventus più dominante: non tanto come risultati, ma come atteggiamento”.

Cosa manca alla Juve per ora?

“La continuità nelle prestazioni. Le partite si possono perdere e vincere, però l’atteggiamento nell’affrontarle non può essere diverso ogni partita: una la affronto bene, quella dopo ho dei cali di tensione. Questo up and down non ci può essere”.

Che effetto le fa vedere il Pisa in Serie A?

“Sono strafelice. Quando il Pisa era in Serie A con Anconetani andavo in Curva Nord a vedere le partite. Insidie per la Juventus? Le squadre che arrivano trovano un ambiente caldo, in campo si percepisce: sia per gli avversari che per chi indossa la maglia nerazzurra. I giocatori hanno un dovere importante verso i tifosi, perché non ti accompagnano solo durante la partita, ma anche durante la settimana: arrivano numerosi durante la rifinitura, ti accompagnano dall’albergo allo stadio. Chi arriva a Pisa e pensa di fare una passeggiata, trova delle difficoltà”.