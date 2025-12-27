Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Birindelli sui problemi della Juventus: "Vorrei rivederla più dominante nell'atteggiamento"

Birindelli sui problemi della Juventus: "Vorrei rivederla più dominante nell'atteggiamento"TUTTO mercato WEB
Niccolò Righi
Oggi alle 10:04Serie A
Niccolò Righi

Per parlare della gara in scena questa sera all’Arena Garibaldi tra il Pisa e la Juventus, ha parlato a La Gazzetta dello Sport un doppio ex come Alessandro Birindelli. Queste le sue parole: “Dei bianconeri ho ricordi di una società e di una squadra forte, che aveva nel dna il “non mollare mai”, l’andarsi a cercare la vittoria con determinazione, anche in maniera “sporca”: a volte queste caratteristiche vengono un po’ meno e fa effetto per chi ha vissuto il club per anni in un’altra ottica. Fare paragoni però sarebbe stupido: cambiano i tempi, la comunicazione, le regole del gioco. Però mi farebbe piacere rivedere una Juventus più dominante: non tanto come risultati, ma come atteggiamento”.

Cosa manca alla Juve per ora?
“La continuità nelle prestazioni. Le partite si possono perdere e vincere, però l’atteggiamento nell’affrontarle non può essere diverso ogni partita: una la affronto bene, quella dopo ho dei cali di tensione. Questo up and down non ci può essere”.

Che effetto le fa vedere il Pisa in Serie A?
“Sono strafelice. Quando il Pisa era in Serie A con Anconetani andavo in Curva Nord a vedere le partite. Insidie per la Juventus? Le squadre che arrivano trovano un ambiente caldo, in campo si percepisce: sia per gli avversari che per chi indossa la maglia nerazzurra. I giocatori hanno un dovere importante verso i tifosi, perché non ti accompagnano solo durante la partita, ma anche durante la settimana: arrivano numerosi durante la rifinitura, ti accompagnano dall’albergo allo stadio. Chi arriva a Pisa e pensa di fare una passeggiata, trova delle difficoltà”.

Articoli correlati
Pianese, Birindelli: "Girone di andata gratificante. Ora arriva il difficile: serve... Pianese, Birindelli: "Girone di andata gratificante. Ora arriva il difficile: serve lavorare duro"
Pianese, Birindelli: "Tenuto botta contro la Juve Next Gen. Siamo in un trend di... Pianese, Birindelli: "Tenuto botta contro la Juve Next Gen. Siamo in un trend di crescita"
Birindelli sulla Juventus: "Valutazioni frettolose su Tudor. Ad oggi ha avuto ragione... Birindelli sulla Juventus: "Valutazioni frettolose su Tudor. Ad oggi ha avuto ragione lui"
Altre notizie Serie A
Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 17^ giornata di campionato... Focus TMWIndisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 17^ giornata di campionato
L'anno che verrà: quattro possibili recuperi per il 2026, il punto sull'infermeria... L'anno che verrà: quattro possibili recuperi per il 2026, il punto sull'infermeria del Cagliari
Parma-Fiorentina, le formazioni ufficiali: un solo cambio nei viola, Cuesta con Ondrejka... Parma-Fiorentina, le formazioni ufficiali: un solo cambio nei viola, Cuesta con Ondrejka
Bologna, per gennaio l'obiettivo è un centrale (magari mancino). Monitorati 3 profili... Bologna, per gennaio l'obiettivo è un centrale (magari mancino). Monitorati 3 profili in Brasile
Milan, ciao ciao Nkunku: l'attaccante piace in Turchia, occhi di Galatasaray e Fenerbahce... Milan, ciao ciao Nkunku: l'attaccante piace in Turchia, occhi di Galatasaray e Fenerbahce
Oggi alle 18 nuovo appuntamentao con Dribbling su Rai 2 con il direttore Niccolò... Oggi alle 18 nuovo appuntamentao con Dribbling su Rai 2 con il direttore Niccolò Ceccarini
Torino, i 25 convocati di Baroni per la gara con il Cagliari: assente in mezzo Ilic... Torino, i 25 convocati di Baroni per la gara con il Cagliari: assente in mezzo Ilic
Torino, Petrachi insegue un esterno destro: occhi su Barbieri della Cremonese Torino, Petrachi insegue un esterno destro: occhi su Barbieri della Cremonese
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus-Milan, c’è l’idea di uno scambio tra Gatti e De Winter. Inter, occhi su Mlacic, gioiello dell’Hajduk. Lazio finalmente il mercato: Insigne in arrivo, Samardzic e Fabbian nel mirino
Le più lette
1 Juventus-Milan, c’è l’idea di uno scambio tra Gatti e De Winter. Inter, occhi su Mlacic, gioiello dell’Hajduk. Lazio finalmente il mercato: Insigne in arrivo, Samardzic e Fabbian nel mirino
2 Pisa-Juventus, le probabili formazioni: possibile staffetta tra Bremer e Kelly, chance Openda
3 Milan-Hellas Verona, le probabili formazioni: De Winter al posto di Gabbia (in attesa del mercato)
4 Udinese-Lazio, le probabili formazioni: Sarri col 4-4-2, esordio da titolare per Noslin
5 Atalanta-Inter, le probabili formazioni: confermati Scamacca e CDK, Zielinski gioca dal 1'
Ora in radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Parma-Fiorentina, le formazioni ufficiali: un solo cambio nei viola, Cuesta con Ondrejka
Immagine top news n.1 Milan, ciao ciao Nkunku: l'attaccante piace in Turchia, occhi di Galatasaray e Fenerbahce
Immagine top news n.2 Roma, contatto Gasperini-Zirkzee: l'olandese ha detto sì. E l'esborso può essere da record
Immagine top news n.3 Il Milan offre a Maignan un contratto da 7 milioni fino al 2029: c'è l'apertura del francese
Immagine top news n.4 Serie A, 17^ giornata LIVE: Juventus con Miretti, Dybala ancora falso nove
Immagine top news n.5 Da Parma-Fiorentina a Roma-Genoa, le probabili formazioni del 17° turno di Serie A
Immagine top news n.6 Tre buone notizie (e due brutte) per Spalletti in vista del Pisa. Intanto il Milan chiede Gatti
Immagine top news n.7 Zirkzee o Raspadori? In attesa del suo regalo di Natale, Gasperini perde Pellegrini per un mese
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Inter blinda Bastoni a gennaio. Ma d'estate accadrà la stessa cosa? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Ibrahimovic ci ha provato. Ma era l'unico a volere davvero Thiago Silva al Milan
Immagine news podcast n.2 L'Inter dovrà fare una scelta a gennaio e rinforzare solo una delle due necessità
Immagine news podcast n.3 Il clamoroso attacco frontale di Gian Piero Gasperini alle punte della Roma
Immagine news podcast n.4 Openda e David, ovvero il mercato di Comolli che inizia a dare i suoi frutti
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Che Roma sarà con Zirkzee, Raspadori e Dragusin? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Gianni Bezzi: "Juventus migliorata ma a Pisa sarà dura. Zirkzee ideale per la Roma"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Allegri e Spalletti, un duello tra filosofie. E su Chivu dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 17^ giornata di campionato
Immagine news Serie A n.2 L'anno che verrà: quattro possibili recuperi per il 2026, il punto sull'infermeria del Cagliari
Immagine news Serie A n.3 Parma-Fiorentina, le formazioni ufficiali: un solo cambio nei viola, Cuesta con Ondrejka
Immagine news Serie A n.4 Bologna, per gennaio l'obiettivo è un centrale (magari mancino). Monitorati 3 profili in Brasile
Immagine news Serie A n.5 Milan, ciao ciao Nkunku: l'attaccante piace in Turchia, occhi di Galatasaray e Fenerbahce
Immagine news Serie A n.6 Oggi alle 18 nuovo appuntamentao con Dribbling su Rai 2 con il direttore Niccolò Ceccarini
Serie B
Immagine news Serie B n.1 La Samp saluta Pedrola: tanti infortuni, poche giocate per un talento (quasi) mai espresso
Immagine news Serie B n.2 Modena, Santoro amaro dopo la sconfitta col Monza: "Volevamo chiudere bene l'anno"
Immagine news Serie B n.3 Panchine Serie B 2025/26: sei esoneri nella prima parte di stagione. L'ultimo a Mantova
Immagine news Serie B n.4 Serie B: Frosinone, Venezia e Palermo devono rispondere al Monza. Le gare di oggi
Immagine news Serie B n.5 Catanzaro-Cesena, i convocati di Aquilani: recupera solo Buglio, out in quattro
Immagine news Serie B n.6 Juve Stabia, scontro salvezza con il Sudtirol. Abate: "Vari acciacchi, ma niente alibi"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Zanchetta a Novara ultimo esonerato dell'anno
Immagine news Serie C n.2 Serie C, in archivio il girone di andata. La classifica marcatori completa del Girone C
Immagine news Serie C n.3 Serie C, in archivio il girone di andata. La classifica marcatori completa del Girone B
Immagine news Serie C n.4 Serie C, in archivio il girone di andata. La classifica marcatori completa del Girone A
Immagine news Serie C n.5 La C non si salva nemmeno quest'anno. Nuova esclusione: il Rimini non termina la stagione
Immagine news Serie C n.6 Lotta a tre per la Serie B? Attenzione all'outsider Cosenza: il punto sul Girone C di C
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Pisa Juventus
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Pisa-Juventus, Spalletti vuole tre punti per avvicinarsi alla vetta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Udinese-Lazio, Sarri mette nel mirino il sesto posto
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La semifinale (amara) all'Europeo e le sfide alle big. Il 2025 è stato l'anno delle Azzurre
Immagine news Calcio femminile n.2 In Europa avanza solo la Juventus, che culla il sogno quarti. Male Roma e Inter
Immagine news Calcio femminile n.3 USA chiama Italia: dopo Cantore e Boattin è il turno di Di Guglielmo: 2 le squadre interessate
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma al top, Juve e Fiorentina alle spalle. Sorprese Como e Lazio: il punto sulla A Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Coppa Italia Women, date e orari dei quarti di finale: si parte il 20/01 con Milan-Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dall’autogol di Perth alla desolazione di Riad: sicuri che il calcio italiano sia esportabile?