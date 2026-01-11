Lazio, Cancellieri: "Pronti per questa sfida, dobbiamo andarci a prendere i tre punti"

Matteo Cancellieri, attaccante della Lazio, è stato intervistato da DAZN a pochi minuti dalla sfida contro il Verona: "L'importante è fare punti, per me questo è uno stadio particolare: sono stato molto bene nei due anni trascorsi qui e ho bei ricordi, ma oggi dobbiamo prenderci questi tre punti".

Sarri ti chiede maggiori responsabilità?

"Ognuno deve prendersi le sue responsabilità, bisogna tirare fuori quello che abbiamo. L'abbiamo preparata bene, conosciamo il nostro avversario e siamo pronti".