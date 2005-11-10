Pallone d'Oro 2026, è il PSG il 'Miglior Club Maschile'. Dembélè lo ritira sul palco
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Luca Bargellini
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26.10.2026 23:08Serie A
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È il PSG a vincere il premio come 'Miglior club Maschile 2026'. Battuta la concorrenza di Arsenal, Bayern Monaco, Bodo/Glimt e Flamengo.
A rititare il premio sul palco del Palladium Theatre di Londra è Ousmane Dembele: "A nome di tutto il PSG un grazie davvero per questo premio. È la seconda volta che abbiamo l'onore di vincere questo trofeo e lo vogliamo dedicare ai nostri tifosi".
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