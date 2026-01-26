Bolide all'incrocio di Zanoli: l'Udinese torna in vantaggio a Verona al 59'
L'Udinese torna in vantaggio al Bentegodi. Sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Zemura, la palla vaga in area: Zanoli non ci pensa due volte e scarica un bolide d'esterno che si infila quasi all'incrocio. Verona-Udinese 1-2 al 59'.
