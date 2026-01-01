Live TMW Udinese, Solet: "Io a destra? Gioco dove vuole Runjaic, oggi ho fatto bene"

Termina la sfida del Bentegodi fra Hellas Verona e Udinese, posticipo del lunedì valido per la 22esima giornata di Serie A, terminato 1-3 a favore dei friulani.

Fra i giocatori bianconeri interverrà a breve in conferenza stampa Oumar Solet. Segui qui su TuttoMercatoWeb.com la diretta testuale delle sue parole.

Ore 23.19 inizia la conferenza stampa.

Sei sempre più leader e regista della squadra, te lo aspettavi?

"Penso che oggi fosse una partita difficile, abbiamo fatto bene, sono contento. Personalmente voglio sempre fare meglio per aiutare la squadra. Oggi penso di aver fatto bene, dobbiamo solamente continuare così, partita dopo partita".

Oggi hai giocato a destra: ti trovi bene anche lì?

"Sì, ho giocato a destra, se il mister ha bisogno di me gioco a destra o a sinistra, per me non è molto importante, voglio solamente fare buone partite e giocare bene per aiutare la squadra. Oggi abbiamo raccolto tre punti, siamo tutti contenti".

Ore 23.24 finisce la conferenza