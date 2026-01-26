Live TMW Udinese, Runjaic: "Non è facile battere questo Verona, vittoria importante"

È terminata la sfida del Bentegodi fra il Verona e l'Udinese: i friulani portano a casa i tre punti grazie a tre gol (a uno) firmati da Atta, Zanoli e Davis.

Il tecnico del club bianconero, Kosta Runjaic, parlerà a breve in conferenza stampa per commentare la prestazione dei suoi. Segui qui su TuttoMercatoWeb.com la diretta testuale delle sue parole.

Ore 23.14 inizia la conferenza stampa.

Il modulo di oggi era pensato apposta per il Verona o ci state lavorando tanto in generale?

"Sono molto felice per la squadra, una prestazione di buon livello dall'inizio. Possiamo giocare meglio, ma non era facile soprattutto nel primo tempo, il Verona è una squadra che si difende bene, agisce bene in contropiede. Ma abbiamo saputo controllare la gara, giocando con più determinazione e in certi momenti con ottima qualità. Una vittoria meritata e molto importante. Sono felice per squadra e tifosi, era un derby e vincere qui non era facile".

Un commento sui singoli come Atta e Zanoli?

"Per me è stata una vittoria di tutta la squadra, abbiamo saputo controllare la gara, anche difensivamente, loro erano molto pericolosi in contropiede. Nel gol subito non ci siamo protetti bene. Atta ha cominciato in modo solido, facendo sempre meglio. Davis è in grandissima forma e sono molto contento per lui, che ha fatto un gran gol. Anche Ekkelenkamp ha fatto molto bene".

Ore 23.19 finisce la conferenza stampa