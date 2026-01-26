Udinese, Runjaic parla del futuro: "Se finiremo al centro della classifica sarò contento"

Kosta Runjaic è stato protagonista della consueta intervista post-partita ai microfoni di Sky Sport e ha provato a parlare in italiano per commentare la vittoria dell'Udinese contro l'Hellas Verona, battuto 3-1 grazie ai gol di Zanoli, Atta e Davis. Il tecnico ha spiegato: "Abbiamo fatto molto bene e sono contento, ma sono anche arrabbiato per il gol preso".

Qual è il vostro obiettivo? Potete raggiungere l'Europa?

"Io credo di essere d'accordo con questa posizione (la decima, ndr). Se finiremo al centro della classifica io sarò contento".