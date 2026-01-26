Udinese, Atta: "Forse abbiamo trovato la soluzione. Non sono ancora al 100%"
Arthur Atta, centrocampista dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 3-1 contro il Verona: "Il gol più bello è stato di Zanoli, è incredibile ciò che ha fatto, siamo contenti anche per lui. Dobbiamo continuare così, abbiamo fatto una bella partita".
Avete sfatato anche il tabù delle partite contro le squadre che hanno la vostra classifica.
"Sì, lo sapevamo, è per questo che abbiamo lavorato in settimana sui movimenti per essere pericolosi. Credo che lo siamo stati, forse abbiamo trovato la soluzione".
È al 100% dopo l'infortunio?
"Non ancora, però spero di esserlo presto".
