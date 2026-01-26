Bolide di Davis: l'Udinese cala il tris al Bentegodi, Verona alle corde
L'Udinese cala il tris al 66'. Atta serve Davis con la difesa del Verona completamente scoperta, l'attaccante scarica un bolide sotto la traversa per l'1-3 dei friulani.
