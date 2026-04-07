Bologna, allenamento in campo per Odgaard. Lavoro in palestra per quattro
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Archiviato il successo del fine settimana di Serie A sul campo della Cremonese, per il Bologna è adesso tempo di proiettarsi mentalmente alla doppia, difficile sfida di Europa League contro l'Aston Villa.
Di seguito un aggiornamento dato direttamente dal Bologna a proposito dell'allenamento svolto nella mattinata di oggi dalla squadra allenata da Italiano: "Sono ripresi questa mattina gli allenamenti dei rossoblù a -2 da Bologna-Aston Villa di UEFA Europa League. Seduta di scarico per i più impiegati a Cremona, allenamento in campo per gli altri e per Jens Odgaard. Palestra per Dominguez, Skorupski, Dallinga e Lykogiannis".
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