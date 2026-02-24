Udinese ko su rigore, Corriere di Bologna titola: "Bernardeschi regala i tre punti"

Centocinque giorni dopo l'ultima volta, il Bologna torna a vincere in casa. Va al tappeto l'Udinese, di rigore, con un penalty realizzato da Federico Bernardeschi (gol all'andata e al ritorno contro i friulani) a un quarto d'ora dalla fine. "Regala i tre punti ai rossoblù", titola in prima pagina il Corriere di Bologna.

Terzo successo di fila per la formazione di Vincenzo Italiano, terza sconfitta consecutiva per quella di Kosta Runjaic. I felsinei festeggiano grazie a un guizzo e riacquisiscono fiducia prima del ritorno dei playoff di Europa League. Proprio il tecnico del Bologna è intervenuto in conferenza stampa dopo il successo di misura: "Mi auguro che si possa tornare ad essere anche più aggressivi e qualitativi. In questo momento l'unica cosa che abbiamo cercato di mettere a posto erano le situazioni di ripartenza. Le abbiamo limitate e le ultime tre partite ci hanno ripagato. In questo momento continueremo così e cercheremo di avere più solidità per coprire la profondità ed essere più attendisti. La strada intrapresa sembra quella giusta ed i ragazzi hanno reagito in maniera ottima nelle ultime 4 gare: ci metto anche quella con la Lazio".

Kosta Runjaic, tecnico dell'Udinese, ha commentato: "Probabilmente non cambierei le mie scelte. Abbiamo perso due partite prima di questa e oggi abbiamo mostrato una grande energia. Ho inserito Buksa che dovevamo prendere ritmo e non era facile come gara per lui. Sono soddisfatto anche di Kabasele, ma ancor di più dell'attitudine della squadra. Il risultato non è quello che volevamo, ma in generale sono soddisfatto della gara, anche se avremmo potuto fare qualcosa differentemente. Sfortunatamente non è stato abbastanza quello che abbiamo fatto e torniamo a casa con zero punti. Ora recupereremo energie per cercare di reagire già dalla prossima sfida casalinga".