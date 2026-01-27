Bologna, caccia ad un attaccante: Ferguson nel mirino, fari anche su Noslin e Ngonge

In un momento di forte crisi, in casa Bologna è in programma un nuovo vertice di mercato. Come riferisce Il Resto del Carlino, l’idea è quella di intervenire solo in presenza di opportunità realmente vantaggiose. Un rinforzo offensivo resta una possibilità concreta, ma solo a condizione che uno tra Dallinga e Immobile lasci la squadra. Allo stesso modo, dopo la partenza di Sulemana, potrebbe arrivare anche un innesto a centrocampo.

Prima di qualsiasi decisione, come detto, è però previsto un confronto diretto con Vincenzo Italiano. Dopo un giorno di pausa e riflessione, servirà capire le valutazioni dell’allenatore e le sue priorità. Il Bologna è ancora impegnato in Coppa Italia e dovrà affrontare gli spareggi di Europa League, ma con la fase a gironi ormai agli sgoccioli e la Supercoppa già archiviata, da febbraio il calendario sarà meno congestionato. Un aspetto chiave, perché Italiano, da sempre favorevole a una rosa ampia e al turnover, dovrà chiarire se preferisce mantenere l’organico attuale o ridurlo.

Società e tecnico condividono un principio: si agirà solo per migliorare la squadra. Se la Roma dovesse liberare Evan Ferguson, il Bologna proverebbe a inserirsi, anche se resta il nodo del gradimento del giocatore. Valutato anche Beto, ma l’Everton accetta solo una cessione definitiva, formula poco compatibile con i paletti finanziari rossoblù. Più complicata la pista Orban, mentre restano da monitorare le situazioni legate a Noslin e Ngonge, che potrebbero però essere condizionate da incastri di mercato tra altri club.