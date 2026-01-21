Roma, per Ferguson destino segnato. Ma senza un sostituto, rimarrà in giallorosso

Evan Ferguson sarà al centro del tridente della Roma nella gara di Europa League, anche se il suo destino in giallorosso appare segnato, sottolinea oggi il Corriere dello Sport. Se la partenza non sarà adesso, si concretizzerà a giugno visto che il club ha già deciso di non esercitare l’opzione di riscatto dal Brighton per 35 milioni di euro.

Dopo il Napoli, nei giorni scorsi è stato il Fulham a chiedere informazioni. Il ds della Roma, però, preferirebbe non privarsi di Ferguson senza la certezza di un suo sostituto; come detto, su Dovbyk non si può contare. Come alternativa, con tante partite da giocare, il ventunenne potrà essere utile.

E finché Robinio Vaz non si sarà preso la scena Ferguson è destinato ad avere ancora un ruolo di prim’ordine. Di sicuro, i 5 gol segnati tra campionato ed Europa League non possono soddisfare né lui né tantomeno il suo tecnico. "Tra lui e Dybala scelgo Dybala tutta la vita", disse Gasp dopo il ko con la Juve. Tornando improvvisamente in emergenza, stavolta dovrà probabilmente schierarli entrambi.