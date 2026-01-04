Bologna, Castro: "Non è stata la partita che volevamo fare, mercoledì sarà uno scontro diretto"

Un gol nel finale per Santiago Castro che non ha evitato la sconfitta al Bologna contro l'Inter, l'attaccante argentino ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la gara di San Siro : "Non guardo tanto le statistiche, dobbiamo comunque pensare a noi, rialzarci e testa a mercoledì. Il centravanti vuole fare sempre gol, prima però viene la squadra. Non siamo riusciti a fare la partita che volevamo fare, mercoledì sarà uno scontro diretto".

Senti che puoi arrivare a contribuire maggiormente con i gol quest'anno?

"Posso migliorare in tanti aspetti, ho 21 anni e devo sentire la gente che mi fa imparare tanto. Devo pensare a giocare per la squadra, se arriva il gol arriverà e non sono un giocatore che impazzisce se non segna. Posso migliorare in tanti aspetti".