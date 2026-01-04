Live TMW Bologna, Castro: "Preferisco non segnare e vincere, dobbiamo migliorare"

L’Inter batte il Bologna 3-1 a San Siro. In conferenza stampa è intervenuto l’attaccante del Bologna Santiago Castro a commentare il match del Meazza.

Cosa non ha funzionato questa sera?

“Sappiamo che l’Inter è una squadra che se non vai a duemila diventa difficile. Fino al gol non era andata male. Poi dopo aver preso gol nel secondo tempo è difficile rimontare. Dobbiamo migliorare e pensare a mercoledì perchè abbiamo scontri diretti per l’Europa”.

Cosa significa confrontarti con Lautaro?

“Questo è sempre bello ma preferisco non fare gol e che la squadra vinca. Lautaro è fortissimo, si vede dai movimenti ed è bello imparare”.

Su cosa dovete lavorare?

“Ci sono momenti in cui non riesci a vincere. Dobbiamo stare insieme e capire cosa migliorare individualmente per dare il contributo alla squadra”.

Può darvi una mano Freuler?

“Remo è importantissimo per noi, sappiamo che lui è molto importante, come Ciro e Lollo (De Silvestri ndr). Hanno fatto una grande carriera e per i giovani è importante”