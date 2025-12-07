Bologna, che guaio: si ferma Casale, fuori contro la Lazio per risentimento muscolare

Problemi per il Bologna. Nel corso del super match contro la Lazio all'Olimpico, l'ex del match Casale è stato costretto a lasciare il campo a causa di un infortunio che ha preoccupato lo staff tecnico di mister Vincenzo Italiano. Il centrale rossoblù ha subito un risentimento muscolare al flessore durante il primo tempo e la sostituzione è scattata in automatico.

Sostituito Casale, l’allenatore dei felsinei ha deciso di sostituirlo con Lorenzo De Silvestri al minuto 39 del match. Nelle prossime ore si aspettano gli esami strumentali del caso per definire l’entità dell’infortunio del giocatore del Bologna e per stabilire i suoi tempi di recupero.

Segui il live di Lazio-Bologna!