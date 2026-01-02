Juventus, esuberi in uscita: Adzic verso il prestito, può partire anche Milik

Non sarà un gennaio lineare, ma una sequenza di mosse collegate tra loro. Il mercato invernale della Juve si annuncia come un puzzle in cui ogni uscita può sbloccare un ingresso, e viceversa. A partire dalla porta: l’ipotesi di una partenza di Mattia Perin non ha mai realmente preso quota. Il Genoa aveva sondato il terreno, forte anche dell’apertura del giocatore, ma senza un sostituto di pari livello i bianconeri non hanno mai considerato l’addio. Un profilo come Christos Mandas della Lazio sarebbe stato ideale, ma le richieste elevate hanno raffreddato tutto.

A riportarlo è l'edizione odierna di Tuttosport, che fa un po' il punto della situazione per quanto riguarda il mercato in uscita della Vecchia Signora. Diverso il discorso per Vasilije Adzic: attorno al giovane c’è molto interesse e l’idea è chiara, mandarlo a giocare, preferibilmente in Serie A, per accumulare minuti ed esperienza. Un suo movimento potrebbe liberare lo spazio necessario per un rinforzo in mediana.

Capitolo attacco: Arkadiusz Milik è tornato tra i convocati dopo un lungo stop, ma senza continuità. Ha voglia di ripartire e, davanti a un’occasione, un prestito verrebbe valutato da entrambe le parti. Dusan Vlahovic invece resterà: a gennaio non si muove, anche per via dell’infortunio che lo terrà fuori ancora qualche settimana. Ciò non esclude però l’arrivo di un attaccante, se il mercato offrirà un’opportunità. Perché, in questo gennaio, nulla viene scartato a priori.