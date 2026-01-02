Krstovic e Piccoli un problema per Atalanta e Fiorentina. Ma a gennaio non potranno trasferirsi

Roberto Piccoli e Nikola Krstovic non hanno avuto l'impatto che Fiorentina e Atalanta si auguravano quando hanno deciso di puntare su di loro in estate, ma non potranno liberarsene a gennaio. I due attaccanti infatti hanno giocato dei minuti ufficiali in questa stagione anche con Cagliari e Lecce e di conseguenza, a meno che non decidano di tornare nel loro ex club, non potranno vestire un'altra maglia nell'annata calcistica 2025-2026.

Un problema non di poco conto per le società che hanno investito circa 25 milioni di euro a testa per loro due. Ambientarsi in una big, o comunque in un contesto differente da quello della lotta per la salvezza, non è banale e richiede tempo, inoltre le situazioni in cui sono stati i due calciatori erano davvero poco preventivabili ad agosto.

L'italiano è approdato in Toscana con Stefano Pioli per aiutare i viola a migliorare il sesto posto del campionato scorso e ora si ritrova con Paolo Vanoli ultimo con in classifica con appena 9 punti totalizzati in 17 partite. Il montenegrino era uno su cui contava Ivan Juric, ma la Dea ha faticato non poco e così il tecnico è stato esonerato. Se prima lui aveva saputo aspettarlo, Palladino non pare tanto intenzionato a farlo, anche perché Scamacca è rientrato alla grande e lui è fermo a 2 gol. L'insegnamento, ancora una volta, è che non sempre spendere soldi è sinonimo di acquisto azzeccato.