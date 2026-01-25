Live TMW Bologna, Ferguson: "Complimenti al Genoa. Ma non si può perdere una partita così"

17.20 - Per analizzare la sfida contro il Genoa, il centrocampista del Bologna Lewis Ferguson interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

La sconfitta?

"E' una sconfitta pesante. Abbiamo fatto una buona partita per 60 minuti. Per me non è da rosso quello su Skorupski. C'erano tre giocatori intorno. Non è così facile fare gol da 30-40 metri. E' un giallo ma l'arbitro ha deciso e poi dopo hanno fatto tre gol incredibili. Complimenti a loro ma per noi è impossibile perdere una partita così".

Il momento?

"E' un momento difficile per noi. Perdiamo troppe partite e nel calcio quando ci sono le sconfitte perdi un po' di fiducia. Ma le prestazioni contro il Celtic e oggi ci sono state. Prendiamo troppi gol. E' difficile parlarne, mi sono arrabbiato tantissimo. Torneremo a Bologna, lavoreremo e torneremo sicuro".

18.03 - Termina la conferenza stampa di Lewis Ferguson.